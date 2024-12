Pega de surpresa! Grávida, Duda Reis ganha carrão de R$ 150 mil do marido

Duda Reis ganhou uma surpresa para lá de especial do marido, Du Nunes, que a presenteou com um carrão avaliado em cerca de R$ 150 mil. A influenciadora contou que achava que gravaria uma campanha de fim de ano em um salão de beleza, quando o esposo, de quem está grávida, surgiu de repente. Feliz da vida, ela celebrou a conquista do primeiro veículo da vida dela. Veja aqui!