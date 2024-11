Vem aí? Lady Gaga deve fazer show gratuito no RJ em 2025

Os fãs de Lady Gaga podem comemorar, pois tudo indica que a cantora será a próxima a se apresentar nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. As especulações começaram após o prefeito, Eduardo Paes, publicar mensagens sugestivas nas redes, acompanhadas de um vídeo da artista. A expectativa é de que o show gratuito aconteça no mesmo formato do realizado por Madonna, em maio deste ano, que reuniu mais de 1,6 milhão de pessoas na praia. Saiba mais!