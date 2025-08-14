Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Hoje em dia

Dr. Bactéria revela segredos para um banheiro impecável

Dicas práticas para eliminar germes e manter a limpeza

Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O biomédico Roberto Figueiredo, o Dr. Bactéria, compartilhou dicas valiosas para garantir um banheiro limpo e livre de germes. Ele recomenda o uso de bicarbonato de sódio na lixeira para neutralizar odores e sugere vinagre de álcool para desentupir chuveiros entupidos por cálcio.

Figueiredo também enfatiza a importância de trocar toalhas e tapetes regularmente e usar itens pessoais individualmente, como esponjas e escovas de dentes, para evitar contaminações cruzadas. Além disso, ele alerta que acionar a descarga com a tampa do vaso aberta pode espalhar germes pelo ambiente, contaminando itens próximos.

Veja também


Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Hoje em Dia playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.