Dr. Bactéria revela segredos para um banheiro impecável

O biomédico Roberto Figueiredo, o Dr. Bactéria, compartilhou dicas valiosas para garantir um banheiro limpo e livre de germes. Ele recomenda o uso de bicarbonato de sódio na lixeira para neutralizar odores e sugere vinagre de álcool para desentupir chuveiros entupidos por cálcio.
Figueiredo também enfatiza a importância de trocar toalhas e tapetes regularmente e usar itens pessoais individualmente, como esponjas e escovas de dentes, para evitar contaminações cruzadas. Além disso, ele alerta que acionar a descarga com a tampa do vaso aberta pode espalhar germes pelo ambiente, contaminando itens próximos.
Veja também
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Hoje em Dia playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.