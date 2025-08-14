Dr. Bactéria revela segredos para um banheiro impecável Dicas práticas para eliminar germes e manter a limpeza Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 12h06 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h06 ) twitter

O biomédico Roberto Figueiredo, o Dr. Bactéria, compartilhou dicas valiosas para garantir um banheiro limpo e livre de germes. Ele recomenda o uso de bicarbonato de sódio na lixeira para neutralizar odores e sugere vinagre de álcool para desentupir chuveiros entupidos por cálcio.

Figueiredo também enfatiza a importância de trocar toalhas e tapetes regularmente e usar itens pessoais individualmente, como esponjas e escovas de dentes, para evitar contaminações cruzadas. Além disso, ele alerta que acionar a descarga com a tampa do vaso aberta pode espalhar germes pelo ambiente, contaminando itens próximos.

