Drone ajuda policiais a prender suspeito de comandar tráfico de drogas em comunidade no Rio

Denis Rodrigues de Farias, conhecido como 'Limão do Chapadão', foi preso em uma praia de Cabo Frio (RJ). Apontado como chefe de uma organização criminosa no complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro, o homem estava foragido e foi localizado com auxílio de um drone. Denis possui condenações por lavagem de dinheiro e é acusado de crimes como organização criminosa, tráfico de drogas, latrocínio, destruição e ocultação de cadáver.

