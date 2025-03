Drone auxilia na prisão de chefe do tráfico em Cabo Frio (RJ) Denis Rodrigues de Farias foi capturado com a ajuda da tecnologia Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 13h07 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h07 ) twitter

Drone ajuda policiais a prender suspeito de comandar tráfico de drogas em comunidade no Rio

Denis Rodrigues de Farias, conhecido como ‘Limão do Chapadão’, foi preso em uma praia de Cabo Frio (RJ). Ele é apontado como líder de uma organização criminosa no complexo do Chapadão e estava foragido. A captura ocorreu com o auxílio de um drone que o identificou entre os banhistas em uma praia.

Denis possui condenações por lavagem de dinheiro em Brasília e é acusado de crimes como tráfico de drogas, organização criminosa, latrocínio e ocultação de cadáver. Após a prisão, foi levado à delegacia local e transferido para a capital fluminense, onde permanece à disposição da justiça.

