Entenda por que gestantes sofrem tanto com o forte calor e saiba o que fazer

A onda de calor que atinge o país tem gerado impactos significativos na rotina das gestantes. Queda de pressão, inchaço nas pernas e problemas para dormir são alguns problemas que elas enfrentam com as altas temperaturas. Médicos alertam que o forte calor também pode afetar a saúde do bebê, aumentando riscos como parto prematuro e problemas de desenvolvimento. Para amenizar a situação, recomenda-se hidratação constante, uso de meias elásticas e alimentação adequada.

