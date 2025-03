Entregador é sequestrado durante assalto em Belo Horizonte (MG) Perseguição policial resultou na prisão de dois suspeitos; um terceiro está foragido Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h05 ) twitter

Um entregador foi sequestrado durante um roubo na região noroeste de Belo Horizonte (MG). Câmeras de segurança capturaram o momento em que o carro do entregador foi interceptado por criminosos.

A vítima foi forçada a entrar no veículo dos bandidos enquanto outro suspeito dirigia seu carro. Uma testemunha acionou a polícia, que iniciou uma perseguição terminando com disparos nos pneus do carro dos assaltantes.

Dois homens foram presos em flagrante, com idades de 28 e 32 anos, ambos com antecedentes criminais. Um terceiro suspeito conseguiu fugir, mas já foi identificado pela polícia.

A vítima não sofreu ferimentos e os produtos roubados foram recuperados. A polícia também apreendeu uma submetralhadora caseira com os criminosos.

