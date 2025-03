Escorpiões em Goiás: menina de um ano morre após picada Incidente em Uruaçu destaca aumento de ataques de escorpiões no Brasil Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 12h30 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h30 ) twitter

Escorpiões e aranhas são os maiores causadores de envenenamento por animais peçonhentos no país

Uma menina de um ano faleceu após ser picada por um escorpião em Uruaçu, Goiás. Durante o incidente, ela estava com a mãe na cama quando ambas foram atacadas; a criança não resistiu ao veneno enquanto a mãe permanece sob observação médica. Esse caso ressalta a crescente preocupação com ataques de escorpiões no Brasil.

Especialistas do Instituto Butantan alertam para os riscos desses acidentes, que são as principais causas de envenenamento por animais peçonhentos no país. Eles recomendam buscar ajuda médica imediatamente em casos de picadas. Recentemente, o filho da influenciadora Bárbara Evans também sofreu uma picada, mas sem injeção de veneno.

A presença de escorpiões em áreas urbanas tem aumentado. Giovana, moradora da Serra da Cantareira em São Paulo, encontrou escorpiões em casa e adotou medidas como vedar portas e manter limpeza rigorosa para prevenir acidentes. O Instituto Butantan destaca a importância dessas precauções e mantém escorpiões para extrair veneno necessário à produção de soros antiveneno.

