Explosão isola parte do terminal Pinheiros, na zona oeste de SP

Duas sacolas com objetos suspeitos foram deixadas no terminal de Pinheiros, na zona oeste de SP. O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado após a explosão de um dos artefatos. Não houve feridos. Imagens de câmeras de segurança mostram um homem deixando o objeto no local. O terminal permanece parcialmente aberto, enquanto o local da explosão foi isolado.

