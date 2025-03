Explosão no Terminal Pinheiros mobiliza forças de segurança Artefatos suspeitos foram encontrados em terminal movimentado na zona oeste de São Paulo Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 14h03 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Explosão isola parte do terminal Pinheiros, na zona oeste de SP

No Terminal Pinheiros, em São Paulo, duas sacolas com objetos suspeitos levaram à intervenção do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar após a explosão de um dos artefatos. Felizmente, não houve feridos. As câmeras de segurança capturaram imagens de um homem deixando o objeto no local antes da detonação.

A polícia identificou uma segunda sacola intacta no terminal. O GATE garantiu a segurança do ambiente enquanto o terminal permanecia parcialmente aberto ao público. A área onde ocorreu a explosão foi isolada para investigação detalhada das autoridades.

O incidente está sob investigação para identificar os envolvidos e determinar as motivações por trás do ato. A Polícia Civil trabalha em conjunto com especialistas para realizar perícias detalhadas e reforçar a segurança no local.

Assista em vídeo - Explosão isola parte do terminal Pinheiros, na zona oeste de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!