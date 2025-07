Família busca por brasileira desaparecida em Portugal Francisca Souza Santos sumiu após sair para jogar lixo em Tabuaço Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 12h12 (Atualizado em 14/07/2025 - 12h12 ) twitter

Brasileira some em Portugal após sair de casa para descartar lixo

Francisca Souza Santos, de 44 anos, está desaparecida há mais de duas semanas em Tabuaço, norte de Portugal. Ela foi vista pela última vez na noite de 20 de junho, quando saiu para jogar o lixo e não retornou. Vizinhos relataram que ela estava de pijama e deixou a luz acesa e a TV ligada.

O namorado de Francisca, Luiz, comunicou à família sobre o desaparecimento no dia seguinte, levantando a possibilidade de que algo grave pudesse ter ocorrido. Antes do desaparecimento, Francisca havia feito uma chamada de vídeo com sua mãe, expressando felicidade por ter conseguido seu documento de residência e planejando uma viagem ao Brasil com Luiz.

Antônio, irmão de Francisca, viajou para Portugal em busca de pistas sobre o paradeiro dela. A polícia local investiga o caso mas ainda não divulgou detalhes. A família vive dias angustiantes à espera de notícias sobre Francisca.

