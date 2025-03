Família de Vitória questiona versão de Maicol sobre crime Parentes acreditam que Maicol não agiu sozinho no assassinato da jovem Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 12h23 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h23 ) twitter

Família de Vitória diz por que está convicta de que Maicol não matou a jovem sozinho

A família de Vitória expressou dúvidas sobre a confissão de Maicol, que afirmou ter matado a jovem sozinho. Participando do programa Hoje em Dia, eles destacaram inconsistências na versão apresentada por ele, como a falta de evidências no carro onde ele alegou ter cometido o crime.

Carlos Alberto, pai de Vitória, e Wanessa, irmã da jovem, afirmaram que seria impossível para Maicol agir sozinho no local onde o corpo foi encontrado. Eles também rejeitaram a ideia de um relacionamento entre Vitória e Maicol, descrevendo-o como obcecado pela jovem.

A família defende a realização de uma reconstituição do crime para expor contradições no depoimento de Maicol e aguarda laudos periciais para esclarecer o caso. Apesar do apoio comunitário em Cajamar (SP), eles consideram se mudar devido às memórias dolorosas associadas ao local.

Assista em vídeo - Família de Vitória diz por que está convicta de que Maicol não matou a jovem sozinho

