Família denuncia agressão policial durante fiscalização em Minas Gerais Idoso desmaiou após socos de PM em abordagem filmada Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 12h25 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h25 )

Família denuncia agressão de policiais durante abordagem no interior de Minas Gerais

A corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais está investigando um caso de violência policial durante uma fiscalização em bares no Triângulo Mineiro. Imagens de câmeras de segurança mostram um idoso de 64 anos sendo agredido por um policial militar, resultando em seu desmaio. A família denuncia a ação violenta e expressa medo de permanecer na cidade após o incidente.

O caso começou quando uma viatura chegou ao bar e um policial empurrou o idoso, que caiu ao chão. Ao se levantar, ele foi atingido por socos. O pai do homem tentou intervir e também foi agredido, desmaiando em seguida. A esposa do idoso afirmou estar assustada com a situação e considera deixar a cidade. A Polícia Militar já instaurou um inquérito para apurar os fatos.

Assista em vídeo - Família denuncia agressão de policiais durante abordagem no interior de Minas Gerais

