Foragido é capturado por suspeita de planejar morte de ex-namorada Vinícius Neres foi encontrado com objetos suspeitos Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 14h01 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h01 )

Homem condenado pela morte da ex-companheira é preso suspeito de planejar a morte de outra ex

Um presidiário foragido em regime semiaberto foi recapturado pela polícia no Distrito Federal. Vinícius Neres é suspeito de planejar a morte da ex-namorada. Ele já havia sido condenado pelo assassinato de outra ex-companheira em 2016. Câmeras de segurança registraram o momento da prisão, onde Vinícius tentou fugir, mas foi contido pelos policiais.

Durante a prisão, ele estava com uma mochila contendo facas, ferramentas, luvas, máscaras, lubrificante e tufos de cabelo. A chave da casa da ex-namorada também estava com ele. A polícia encontrou o local com o gás de cozinha aberto e o fogão aceso, levantando suspeitas de uma possível armadilha para a ex-companheira.

Em 2016, Vinícius foi condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato da estudante Louise Ribeiro na Universidade de Brasília. Após violar as condições do regime semiaberto, ele deverá retornar ao regime fechado.

