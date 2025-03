Governo lança programa de crédito consignado para trabalhadores CLT Modelo digital elimina convênios e oferece taxas reduzidas Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo lança programa de consignado privado para trabalhadores com carteira assinada

O governo lançou um novo programa de crédito consignado voltado exclusivamente para trabalhadores do setor privado com carteira assinada. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto, destacando que o crédito será descontado diretamente na folha de pagamento dos funcionários.

Este modelo oferece taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento flexíveis através de um processo totalmente digital. Atualmente, essa modalidade exige convênios entre empresas e bancos, mas a nova medida busca simplificar o acesso ao crédito.

Para que o programa entre em vigor permanentemente, ele precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias após sua publicação inicial.

Assista em vídeo - Governo lança programa de consignado privado para trabalhadores com carteira assinada

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!