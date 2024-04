Guga Rocha aprende a fazer kafta de forno em restaurante árabe de São Paulo No Hoje em Dia desta quinta (18), o chef ainda conhece histórias de pessoas que vieram morar no Brasil para reconstruir suas vidas no quadro O Segredo da Receita

