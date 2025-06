Guga Rocha ensina a preparar frango diferenciado no Hoje em Dia desta quarta (11) Chef também compartilha a receita de uma ‘batatonese’ com toque especial; saiba mais! Hoje em Dia|R7 10/06/2025 - 15h10 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h10 ) twitter

Guga Rocha ensina dicas suculentas e nutritivas no Hoje em Dia ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD

Nesta quarta (11), o Hoje em Dia exibe mais uma edição do quadro Receitas do Guga, com uma dica saborosa e nutritiva para o almoço. O chef Guga Rocha vai ensinar o passo a passo de um frango assado, preparado com uma técnica diferenciada que garante uma carne dourada por fora e extremamente suculenta por dentro.

E para deixar a refeição ainda mais especial, Guga apresenta a sua versão da tradicional maionese: a “batatonese”, uma mistura cremosa de batata e ovo, com um toque especial e surpreendente.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.