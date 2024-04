Helicóptero é encontrado após 12 dias de buscas

Alto contraste

Após 12 dias de busca, Polícia Militar encontra helicóptero desaparecido Após 12 dias de busca, Polícia Militar encontra helicóptero desaparecido (Reprodução/RECORD)

O helicóptero que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro em São Paulo foi encontrado. Segundo o Hoje em Dia, a aeronave que saiu transportando quatro tripulantes com destino a Ilhabela (SP) está em Paraibuna, próximo a Caraguatatuba. Ainda não se sabe se há alguém com vida.

No período de buscas, os investigadores analisaram algumas câmeras de segurança da rodovia dos Tamoios, via que liga o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo, e registraram o local por onde o helicóptero teria passado. As imagens foram feitas no km 38 da estrada, na região de Paraibuna, onde foi captado o sinal do celular de um dos passageiros.

Por meio das imagens, as investigações se concentraram na região de Paraibuna, e após quase duas semanas a polícia encontrou os destroços do helicóptero. Agora, por vias terrestres, os agentes tentam chegar até o local para obter mais informações sobre o caso.

