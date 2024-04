Hoje em Dia exibe o quadro Personagens do Brasil com Quiz dos Idosos nesta terça (16) Renata Alves viajou para o Rio Grande do Sul para conversar com o grupo da melhor idade que é um sucesso nas redes sociais

Renata Alves viajou para o Rio Grande do Sul para conhecer o grupo de idosos que faz sucesso nas redes sociais (Reprodução/RECORD)

Nesta terça-feira (16), o Hoje em Dia exibe mais uma matéria de Renata Alves para o quadro Personagens do Brasil. Desta vez, ela pôs o pé na estrada rumo a Erechim, no Rio Grande do Sul. A apresentadora foi se encontrar com uma turma de influenciadores digitais que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais com jogos de perguntas e respostas.

O Quiz dos Idosos surgiu, despretensiosamente, com vídeos engraçados que mostram a rotina de amigos de infância criando games de conhecimentos gerais. Eles têm idades entre 66 e 75 anos e Renata vai mostrar como os vídeos são criados, além de propor e participar de vários desafios com eles.

