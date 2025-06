Hoje em Dia mostra curiosidades sobre bebês reborn no quadro ‘Truque das Coisas’ desta quinta (26) Ticiane Pinheiro revela como são feitos os polêmicos e realistas bonecos, que podem custar até R$ 10 mil Hoje em Dia|R7 25/06/2025 - 15h56 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h56 ) twitter

Tici Pinheiro mostra como são feitos os bebês reborn nesta quinta (26) Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia desta quinta (26) exibe mais uma edição do quadro Truque das Coisas, comandado por Ticiane Pinheiro. Desta vez, a apresentadora foi até Campinas, no interior de São Paulo, para desvendar como são feitos os famosos bebês reborn — bonecos hiper-realistas que impressionam pela semelhança com recém-nascidos.

Durante a reportagem, a apresentadora vai mostrar quem é a artesã que faz os exemplares mais famosos do Brasil, que além de realistas, causam grandes polêmicas, já que cada boneca pode chegar a custar R$ 10 mil. Depois de prontos, todos os bebês reborn vão para a loja, que é chamada de maternidade onde os bonecos são vendidos — um espaço que conta até com incubadora. Tudo para tornar a experiência mais real e envolvente para os clientes.

Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30, nas telas da RECORD.