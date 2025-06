Hoje em Dia traz dicas para aliviar dores nas costas no quadro Você e o Doutor desta terça (24) Dr. Antônio Sproesser explica quais as causas mais comuns e orienta como prevenir problemas na coluna Hoje em Dia|R7 23/06/2025 - 16h11 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h11 ) twitter

Dr. Sproesser explica como prevenir dores na coluna Edu Moraes/RECORD

Nesta terça-feira (24), o Hoje em Dia exibe mais uma edição do quadro Você e o Doutor, com apresentação, ao vivo, do médico de família Dr. Antônio Sproesser. O tema da semana é um dos mais comuns entre os brasileiros: dores nas costas.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 8 em cada 10 pessoas vão enfrentar esse problema ao longo da vida. As dores na coluna, como lombalgia e dor no nervo ciático, afetam a mobilidade, interferem em atividades cotidianas e impactam diretamente a qualidade de vida.

Durante o programa, Dr. Sproesser explicará as principais causas dessas dores e mostrará quais hábitos — muitas vezes ignorados — podem prejudicar a saúde da coluna. Ele também dará orientações práticas e acessíveis para cuidar da postura e prevenir desconfortos.

Sob o comando de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 nas telas da RECORD!