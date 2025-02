Hoje em Dia vibra com o anúncio, ao vivo, das três indicações ao Oscar 2025 do filme ‘Ainda Estou Aqui’ Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Keila Jimenez não seguraram a emoção e comemoraram durante o programa desta quinta (23) Hoje em Dia|Do R7 23/01/2025 - 15h30 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h30 ) twitter

Celso Zucatelli e Keila Jimenez celebram a indicação da atriz Fernanda Torres e do filme Ainda Estou Aqui ao Oscar 2025 Divulgação/RECORD

O Hoje em Dia desta quinta (23) trouxe uma notícia emocionante para o cinema brasileiro: o filme Ainda Estou Aqui foi indicado a três categorias no Oscar 2025. A produção concorre a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres no elenco.

Ao vivo, Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Keila Jimenez reagiram com muita alegria, vibrando a conquista histórica. O Brasil não recebia uma indicação ao Oscar há 26 anos, o que tornou o momento ainda mais especial.

Os apresentadores não esconderam a emoção e destacaram como essa vitória representa um grande passo para o cinema nacional. Com muito entusiasmo, celebraram a conquista e reforçaram o orgulho de ver o talento brasileiro brilhar no Oscar.

Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro vibram com as indicações de Ainda Estou Aqui ao Oscar 2025 Divulgação/RECORD

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h na RECORD.