Homem morre após atacar policiais em Minas Gerais
Agressor esfaqueia policial por vingança após apreensão de motocicleta
Odair Ferreira dos Santos, de 47 anos, morreu após esfaquear um policial militar em Belo Horizonte, Minas Gerais. O ataque foi motivado pela apreensão de sua motocicleta por desobediência a uma ordem de parada.
No dia do incidente, Santos sinalizou para uma viatura como se fosse pedir informação e atacou o policial no banco do carona com uma faca. O outro agente reagiu atirando contra Santos, que morreu no local após ser atingido novamente pelo policial que desceu da viatura.
O policial ferido sofreu cortes na mão, braços e testa e foi levado ao hospital, mas não corre risco de vida.
