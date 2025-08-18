Logo R7.com
Hoje em dia

Homem morre após atacar policiais em Minas Gerais

Agressor esfaqueia policial por vingança após apreensão de motocicleta

Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Odair Ferreira dos Santos, de 47 anos, morreu após atacar um policial em Belo Horizonte.
  • O ataque ocorreu em retribuição à apreensão de sua motocicleta por desobediência.
  • Santos simulou pedir informações e esfaqueou um policial no banco do carona.
  • O policial reagiu e, após o confronto, Santos foi atingido e morreu no local.

 

Odair Ferreira dos Santos, de 47 anos, morreu após esfaquear um policial militar em Belo Horizonte, Minas Gerais. O ataque foi motivado pela apreensão de sua motocicleta por desobediência a uma ordem de parada.

No dia do incidente, Santos sinalizou para uma viatura como se fosse pedir informação e atacou o policial no banco do carona com uma faca. O outro agente reagiu atirando contra Santos, que morreu no local após ser atingido novamente pelo policial que desceu da viatura.

O policial ferido sofreu cortes na mão, braços e testa e foi levado ao hospital, mas não corre risco de vida.

O que aconteceu com Odair Ferreira dos Santos em Belo Horizonte?

Odair Ferreira dos Santos, de 47 anos, morreu após esfaquear um policial militar durante um ataque motivado pela apreensão de sua motocicleta.


Qual foi a razão do ataque de Odair Ferreira dos Santos ao policial?

O ataque foi motivado pela apreensão da motocicleta de Santos, que ocorreu por desobediência a uma ordem de parada.

Como foi a dinâmica do ataque ao policial?

Santos sinalizou para uma viatura como se fosse pedir informações e, ao se aproximar, atacou o policial no banco do carona com uma faca. O outro agente da viatura reagiu atirando contra ele.


Como está o estado de saúde do policial ferido?

O policial ferido sofreu cortes na mão, braços e testa, foi levado ao hospital, mas não corre risco de vida.

