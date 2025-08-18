Homem morre após atacar policiais em Minas Gerais Agressor esfaqueia policial por vingança após apreensão de motocicleta Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 11h23 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Odair Ferreira dos Santos, de 47 anos, morreu após atacar um policial em Belo Horizonte.

O ataque ocorreu em retribuição à apreensão de sua motocicleta por desobediência.

Santos simulou pedir informações e esfaqueou um policial no banco do carona.

O policial reagiu e, após o confronto, Santos foi atingido e morreu no local.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Odair Ferreira dos Santos, de 47 anos, morreu após esfaquear um policial militar em Belo Horizonte, Minas Gerais. O ataque foi motivado pela apreensão de sua motocicleta por desobediência a uma ordem de parada.

No dia do incidente, Santos sinalizou para uma viatura como se fosse pedir informação e atacou o policial no banco do carona com uma faca. O outro agente reagiu atirando contra Santos, que morreu no local após ser atingido novamente pelo policial que desceu da viatura.

O policial ferido sofreu cortes na mão, braços e testa e foi levado ao hospital, mas não corre risco de vida.

O que aconteceu com Odair Ferreira dos Santos em Belo Horizonte?

Odair Ferreira dos Santos, de 47 anos, morreu após esfaquear um policial militar durante um ataque motivado pela apreensão de sua motocicleta.

‌



Qual foi a razão do ataque de Odair Ferreira dos Santos ao policial?

O ataque foi motivado pela apreensão da motocicleta de Santos, que ocorreu por desobediência a uma ordem de parada.

Como foi a dinâmica do ataque ao policial?

Santos sinalizou para uma viatura como se fosse pedir informações e, ao se aproximar, atacou o policial no banco do carona com uma faca. O outro agente da viatura reagiu atirando contra ele.

‌



Como está o estado de saúde do policial ferido?

O policial ferido sofreu cortes na mão, braços e testa, foi levado ao hospital, mas não corre risco de vida.

Veja também

‌



Além de ter dificuldades para conseguir o reembolso, Renata precisou fazer procedimentos em outros lugares para consertar o problema

Hoje em Dia playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Patrulha do Consumidor: Procedimento estético dá errado e cliente cobra reembolso de clínica Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (18) Mais de 4 mil casos do golpe 'Boa Noite Cinderela' são registrados no Rio de Janeiro em 2025 Homem morre baleado após esfaquear policial militar no meio da rua Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (15) Julinho Casares visita centro para recuperação de cães agressivos Grande SP registra mais de 17 mil roubos e furtos de motos nos cinco primeiros meses de 2025 Veja o momento em que Hytalo Santos chega ao DEIC em São Paulo Acidentes com linhas cortantes usadas para soltar pipas ameaçam motociclistas em São Paulo Influenciador digital Hytalo Santos é preso no interior de São Paulo Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (14) Dr. Bactéria ensina truques para deixar o banheiro limpo e cheiroso Violência contra a mulher: Brasil registra mais de 400 denúncias por dia no 180 em apenas sete meses Dois homens são baleados por ladrões de alianças em Osasco (SP) Veja a íntegra da Batalha das Receitas desta quarta-feira (13) Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (13) Torta salgada é o tema do Desafio Final na Batalha das Receitas desta quarta (13) Iran Malfitano e Thaís Pacholek participam da Batalha das Receitas desta quarta (13) Desafio do Chef: Participantes preparam tortilla espanhola em apenas 20 minutos Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (12)

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!