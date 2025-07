Homem preso em Goiás por mais de oito mil trotes para emergência Prisão ocorreu após reincidência em ligações falsas para serviços públicos Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 11h56 (Atualizado em 07/07/2025 - 11h56 ) twitter

Homem é preso por fazer mais de oito mil ligações falsas para serviços de emergência em Goiás

Um homem de 40 anos foi preso em Caldas Novas, Goiás, após realizar 8.350 ligações falsas para serviços de emergência como SAMU e Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, ele já era conhecido por práticas semelhantes.

As chamadas sobrecarregaram os sistemas de emergência, dificultando o atendimento a ocorrências reais. A prisão foi feita com base no artigo 266 do Código Penal, que trata da interrupção ou perturbação de serviço público. O suspeito está à disposição da Justiça na delegacia local.

