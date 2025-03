Humorista adota e cuida de 45 gatos resgatados em Guararema (SP) André Assunção transforma sua casa em um lar seguro para felinos resgatados Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h29 ) twitter

Julinho Casares visita humorista que vive com 45 gatos adotados

O comediante André Assunção vive em Guararema, na Grande São Paulo, cercado por 45 gatos resgatados. Conhecido como “pai dos gatos”, André ganhou notoriedade nas redes sociais por sua dedicação aos animais.

Sua jornada começou em 2012 com a adoção de Chico, seu primeiro gato. Desde então, ele e sua esposa acolheram muitos felinos vítimas de maus-tratos. A casa do casal foi adaptada para proporcionar bem-estar aos animais, com espaços que permitem brincar e explorar.

Além dos gatos, André cuida de dois cachorros. Todos os animais são castrados para controlar a população e melhorar a qualidade de vida deles. A rotina inclui a limpeza diária das caixas de areia e alimentação dos pets, que consomem cerca de 70 quilos de ração por mês.

Como comediante, André incorpora sua paixão pelos gatos em suas apresentações, conquistando fãs entre os amantes de animais. Sua dedicação reflete seu compromisso com o bem-estar dos pets, criando um ambiente acolhedor e seguro para todos.

