Idosos enfrentam batalha judicial por cobertura médica em planos

Recusa de procedimentos médicos leva a aumento de processos contra operadoras

  • Idosos no Brasil enfrentam dificuldades para garantir cobertura médica nos planos de saúde.
  • Aumento de 7% em processos judiciais contra operadoras no primeiro semestre deste ano.
  • Apenas 15% dos idosos têm planos de saúde e enfrentam negativas para procedimentos e reajustes abusivos.
  • Consumidores são orientados a buscar ouvidoria, Agência Nacional de Saúde e, se necessário, entrar na Justiça.

 

Idosos recorrem à Justiça para garantir a cobertura de procedimentos médicos pelo plano de saúde
No Brasil, muitos idosos enfrentam desafios para garantir a cobertura de procedimentos médicos por seus planos de saúde. Isso resultou em um aumento significativo no número de processos judiciais contra operadoras, com um crescimento de 7% no primeiro semestre deste ano comparado ao mesmo período do ano anterior.

Apenas cerca de 15% dos idosos brasileiros têm planos de saúde e frequentemente enfrentam recusas das operadoras em cumprir as regras. As principais queixas incluem negativas para procedimentos médicos, dificuldades na portabilidade dos planos e reajustes abusivos nas mensalidades.

A orientação para consumidores que enfrentam essas dificuldades é buscar a ouvidoria da operadora, contatar a Agência Nacional de Saúde e, se necessário, entrar com uma ação na Justiça. O caso ilustra a insegurança vivida por muitos idosos que temem não receber atendimento adequado em situações emergenciais devido à intransigência dos planos.

