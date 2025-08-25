Idosos enfrentam batalha judicial por cobertura médica em planos Recusa de procedimentos médicos leva a aumento de processos contra operadoras Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 13h49 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h49 ) twitter

Idosos recorrem à Justiça para garantir a cobertura de procedimentos médicos pelo plano de saúde

No Brasil, muitos idosos enfrentam desafios para garantir a cobertura de procedimentos médicos por seus planos de saúde. Isso resultou em um aumento significativo no número de processos judiciais contra operadoras, com um crescimento de 7% no primeiro semestre deste ano comparado ao mesmo período do ano anterior.

Apenas cerca de 15% dos idosos brasileiros têm planos de saúde e frequentemente enfrentam recusas das operadoras em cumprir as regras. As principais queixas incluem negativas para procedimentos médicos, dificuldades na portabilidade dos planos e reajustes abusivos nas mensalidades.

A orientação para consumidores que enfrentam essas dificuldades é buscar a ouvidoria da operadora, contatar a Agência Nacional de Saúde e, se necessário, entrar com uma ação na Justiça. O caso ilustra a insegurança vivida por muitos idosos que temem não receber atendimento adequado em situações emergenciais devido à intransigência dos planos.

