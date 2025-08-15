Influenciador Hytalo Santos chega ao DEIC após prisão Hytalo Santos foi detido por suspeita de tráfico humano Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 12h12 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h12 ) twitter

O influenciador Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (15) em Carapicuíba, São Paulo, sob suspeita de envolvimento em tráfico humano e exploração sexual infantil. Ele foi levado ao DEIC, em São Paulo, onde optou por não falar com a imprensa.

Durante a operação policial que resultou na prisão de Hytalo, buscas foram realizadas em sua residência, culminando na apreensão de materiais relevantes para a investigação. Junto com ele, seu companheiro também foi detido. A chegada dos dois ao DEIC foi marcada por grande expectativa da imprensa presente no local.

