Influenciador Hytalo Santos é preso por suspeita de crimes graves

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso no interior de São Paulo durante uma operação conjunta do Ministério Público, GAECO, Polícia Civil da Paraíba e DEIC de São Paulo. Ele é investigado por tráfico humano e exploração sexual infantil. A investigação começou após um vídeo do influenciador Felca relatar práticas atribuídas a Hytalo nas redes sociais.
Antes da prisão, a polícia não encontrou Hytalo em sua residência; testemunhas disseram que ele removeu computadores do local. Após a captura, ele será levado ao DEIC em São Paulo.
