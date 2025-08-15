Logo R7.com
Influenciador Hytalo Santos é preso por suspeita de crimes graves

Investigações apontam envolvimento em tráfico humano e exploração infantil

Hoje em Dia

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso no interior de São Paulo durante uma operação conjunta do Ministério Público, GAECO, Polícia Civil da Paraíba e DEIC de São Paulo. Ele é investigado por tráfico humano e exploração sexual infantil. A investigação começou após um vídeo do influenciador Felca relatar práticas atribuídas a Hytalo nas redes sociais.

Antes da prisão, a polícia não encontrou Hytalo em sua residência; testemunhas disseram que ele removeu computadores do local. Após a captura, ele será levado ao DEIC em São Paulo.

