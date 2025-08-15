Linhas cortantes ameaçam motociclistas em São Paulo
Estado registra aumento significativo de acidentes com linhas perigosas
Nos primeiros cinco meses de 2023, o estado de São Paulo registrou mais de quatro mil acidentes envolvendo motociclistas e linhas cortantes. Este número representa um aumento de 170% em comparação ao mesmo período do ano anterior. As linhas, como a chilena e o cerol, são feitas com materiais altamente cortantes e são proibidas em várias regiões do Brasil.
Mesmo com a proibição, o uso dessas linhas continua, resultando em graves acidentes. Um caso trágico ocorreu no Rio de Janeiro, onde o pintor Jorge Luiz da Silva morreu ao ser atingido por uma linha cortante enquanto pilotava sua moto. Além dos motociclistas, animais também são afetados; uma coruja foi encontrada morta em um parque de São Paulo, evidenciando os riscos ambientais.
A prática ilegal persiste, apesar das penalidades que podem incluir detenção e multas. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil fechou uma fábrica clandestina de linhas cortantes. A situação é crítica, com muitos motociclistas evitando andar de moto devido ao perigo. Carlos, um empresário, sofreu um grave acidente e agora só pilota em locais seguros, longe de linhas de pipa.
Qual o aumento de acidentes com motociclistas em São Paulo devido a linhas cortantes em 2023?
Nos primeiros cinco meses de 2023, São Paulo registrou mais de quatro mil acidentes, resultando em um aumento de 170% em comparação ao mesmo período do ano anterior.
Quais tipos de linhas estão associadas aos acidentes e qual é a sua situação legal?
As linhas como a chilena e o cerol, feitas de materiais altamente cortantes, são proibidas em várias regiões do Brasil, mas seu uso ilegal continua a resultar em acidentes graves.
Que incidente trágico ocorreu no Rio de Janeiro relacionado a linhas cortantes?
Jorge Luiz da Silva, um pintor, morreu ao ser atingido por uma linha cortante enquanto pilotava sua moto no Rio de Janeiro.
Como a situação de acidentes com motociclistas e linhas cortantes afeta o comportamento de motoqueiros?
Muitos motociclistas estão evitando andar de moto devido ao perigo representado pelas linhas cortantes. Por exemplo, Carlos, um empresário, agora só pilota em locais seguros, longe de linhas de pipa.
