Linhas cortantes ameaçam motociclistas em São Paulo

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mais de quatro mil acidentes com motociclistas e linhas cortantes foram registrados em São Paulo nos primeiros cinco meses de 2023.

Esse número representa um aumento de 170% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Linhas perigosas, como a chilena e o serol, continuam sendo utilizadas ilegalmente, resultando em graves acidentes e riscos a animais.

A situação é crítica, com motociclistas evitando circular, enquanto operações policiais tentam coibir a produção clandestina dessas linhas.

Nos primeiros cinco meses de 2023, o estado de São Paulo registrou mais de quatro mil acidentes envolvendo motociclistas e linhas cortantes. Este número representa um aumento de 170% em comparação ao mesmo período do ano anterior. As linhas, como a chilena e o cerol, são feitas com materiais altamente cortantes e são proibidas em várias regiões do Brasil.

Mesmo com a proibição, o uso dessas linhas continua, resultando em graves acidentes. Um caso trágico ocorreu no Rio de Janeiro, onde o pintor Jorge Luiz da Silva morreu ao ser atingido por uma linha cortante enquanto pilotava sua moto. Além dos motociclistas, animais também são afetados; uma coruja foi encontrada morta em um parque de São Paulo, evidenciando os riscos ambientais.

A prática ilegal persiste, apesar das penalidades que podem incluir detenção e multas. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil fechou uma fábrica clandestina de linhas cortantes. A situação é crítica, com muitos motociclistas evitando andar de moto devido ao perigo. Carlos, um empresário, sofreu um grave acidente e agora só pilota em locais seguros, longe de linhas de pipa.

