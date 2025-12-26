Mega da Virada chega ao prêmio recorde estimado em R$ 1 bilhão; saiba como jogar Apostas podem ser feitas até dia 31 de dezembro nas Lotéricas, no App Loterias CAIXA e no site loteriasonline.caixa.gov.br

Apostas para a Mega da Virada 2025 já estão abertas nas Lotéricas de todo o país Edu Garcia/R7 - 20.11.2023

O prêmio estimado da Mega da Virada 2025 acumulou e chegou a R$ 1 bilhão após nenhum apostador acertar as seis dezenas do Concurso nº 2954 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (20). Com isso, o próximo sorteio, o da Mega da Virada, marcado para 31 de dezembro, às 22h (horário de Brasília), pagará o maior prêmio da história do concurso.

O sorteio do Concurso nº 2955 será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube.

‌



‘Para tudo e vai apostar!’

As apostas para o concurso especial Mega da Virada 2025 podem ser feitas até às 20h do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil Lotéricas do país, pelo App Loterias CAIXA (Android ou iOS), pelo site loteriasonline.caixa.gov.br ou ainda pelo internet banking para clientes do banco.

No ano passado, o prêmio foi de R$ 635.486.165,38, com números sorteados de 01, 17, 19, 29, 50 e 57. Oito apostas foram premiadas e receberam R$ 79.435.770,67 cada uma.

‌



Preços por quantidade de números

A aposta mais comum é a de seis dezenas, que custa R$ 6,00. Quem quiser aumentar as chances pode escolher até 20 dezenas, mas quanto mais números marcados, maior será o valor da aposta. Veja a tabela a seguir:

● 6 números: R$ 6,00

‌



● 7 números: R$ 42,00

● 8 números: R$ 168,00

● 9 números: R$ 504,00

● 10 números: R$ 1.260,00

● 11 números: R$ 2.772,00

● 12 números: R$ 5.544,00

● 13 números: R$ 10.296,00

● 14 números: R$ 18.018,00

● 15 números: R$ 30.030,00

● 16 números: R$ 48.048,00

● 17 números: R$ 74.256,00

● 18 números: R$ 111.384,00

● 19 números: R$ 162.792,00

● 20 números: R$ 232.560, 00

Mega da Virada acumula?

Não. Se não houver ganhadores na primeira faixa, com o acerto de seis números (sena), o prêmio será dividido entre os ganhadores da quina (cinco acertos), e assim por diante.

Como funciona o bolão?

O bolão é uma boa opção para quem quer aumentar as chances de ganhar dividindo o custo com outras pessoas. Na Mega da Virada 2025, é possível comprar bolões nas lotéricas, no aplicativo Loterias CAIXA e em loteriasonline.caixa.gov.br.

Regras do bolão

● Cada bolão pode ter de 2 a 100 cotas

● O valor mínimo total de um bolão é de R$ 18,00

● Cada cota deve custar ao menos R$ 7,00

● É possível registrar até 10 apostas em cada bolão, desde que todas tenham a mesma quantidade de números escolhidos

● Ao registrar o bolão, o sistema gera um recibo individual para cada participante

Retirada do prêmio da Mega da Virada 2025

Prêmios de até R$ 2.428,20 podem ser retirados diretamente em qualquer Lotérica. Valores acima disso devem ser resgatados nas agências da CAIXA. Para receber, é preciso apresentar um documento oficial com foto, o CPF e o comprovante da aposta. O prazo máximo para o resgate é de 90 dias.

Atenção!

Se o bilhete foi emitido na Lotérica e está no formato “ao portador”, o ideal é que o ganhador preencha o verso antes mesmo de sair de casa. Basta informar nome completo, número do documento de identificação e CPF. Isso garante que somente ele possa retirar o prêmio, desde que apresente o recibo original.

Quando esses dados são registrados, o prêmio passa a ser nominal e vinculado ao CPF informado. Assim, apenas o titular desse CPF ou seu procurador podem fazer o resgate. Vale lembrar que é obrigatório apresentar o recibo físico recebido no momento da aposta.