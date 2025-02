Motorista de aplicativo é assassinado com dezenas de tiros na Grande BH (MG) Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 27/02/2025 - 14h45 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h26 ) twitter

João Vitor dos Santos, de 23 anos, foi assassinado com dezenas de tiros na Grande BH (MG). Peritos da polícia encontraram 40 cápsulas de calibres .40 e 380 no local do crime. Testemunhas relataram que outro carro parou ao lado do veículo do motorista de aplicativo, e um ocupante disparou várias vezes. João tentou correr, mas foi atingido e morreu. O autor dos disparos fugiu em direção a Betim (MG). Segundo a polícia, João teria ido ao bairro para cobrar uma dívida.

