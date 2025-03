Motorista preso por atropelar intencionalmente homem em situação de rua em BH Testemunhas contestam versão do motorista sobre ataque Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 14h47 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h47 ) twitter

Motorista é preso suspeito de atropelar de propósito morador em situação de rua em BH

Um motorista foi preso em flagrante em Belo Horizonte após atropelar um homem em situação de rua em frente a um abrigo. Ele alegou que agiu em defesa própria após ser atacado por cerca de 15 pessoas, uma delas armada com faca, levando-o a dirigir descontroladamente.

No entanto, testemunhas afirmam que ele fez ameaças antes de dar a volta no quarteirão e retornar para cometer o atropelamento. As imagens mostram o carro subindo na calçada e atingindo a vítima, que morreu instantaneamente.

Assista em vídeo - Motorista é preso suspeito de atropelar de propósito morador em situação de rua em BH

