Mulher é presa em Goiânia (GO) por fingir ser avó de criança doente para obter doações

Mulher é presa suspeita de se passar por avó de criança doente para ficar com doações

Em Goiânia (GO), uma mulher foi detida sob suspeita de se passar por avó de uma menina com atrofia muscular espinhal para arrecadar doações. Ela utilizava um cartaz com a imagem da criança nos semáforos da cidade, alegando falsamente que a menina morava com ela. A investigação policial revelou que a mãe da criança estava ciente do golpe e recebia parte dos valores arrecadados.

Os fundos obtidos eram divididos entre as duas mulheres para uso pessoal. A suspeita foi presa em flagrante por estelionato e não teve direito à fiança. A polícia continua investigando o envolvimento da mãe no esquema fraudulento.

