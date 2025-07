Mulher morre após suspeita de envenenamento em Minas Gerais Idosa teria tentado envenenar marido e enteado em Cataguases Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 11h02 (Atualizado em 16/07/2025 - 11h02 ) twitter

Mulher morre após comer feijão supostamente envenenado em Minas Gerais

Uma mulher de 61 anos faleceu em Cataguases, Minas Gerais, após consumir feijão possivelmente envenenado. Seu marido, de 51 anos, e o enteado, de 9 anos, foram hospitalizados em estado grave com sintomas de envenenamento. A Polícia Civil investiga a hipótese de que a idosa tentou envenenar a família antes de morrer.

A idosa foi atendida na mesma unidade hospitalar que o marido e o enteado, mas não resistiu. Ela apresentava múltiplas lesões corporais causadas por instrumento cortante e sinais de intoxicação por substância tóxica. Na residência do casal, peritos encontraram frascos com líquidos de coloração incomum e alimentos suspeitos.

O corpo da mulher será examinado pelo Instituto Médico Legal para determinar as causas exatas do óbito. As investigações prosseguem com diligências para esclarecer todos os detalhes do caso.

