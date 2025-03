De volta ao trabalho! Celso Zucatelli posta vídeo divertido sobre retorno pós-férias e arranca risadas dos fãs No camarim da RECORD, o apresentador do Hoje em Dia mostrou, mais uma vez, que é gente como a gente Novidades|Do R7 09/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

"O apresentador postou um vídeo engraçado que fez os seguidores se identificarem Reprodução/Instagram

Quem nunca viajou no período de férias, se acostumou com a tranquilidade e mordomia, e depois estranhou voltar para a rotina normal? O apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, mostrou que é gente como a gente ao publicar um vídeo divertido nas redes sociais.

No camarim da RECORD, Zucatelli sentiu falta daquele café da manhã recheado dos hotéis, mas logo encontrou uma opção deliciosa para a refeição e brincou: “A gente sempre dá um jeito de ser feliz!”.

Nos comentários do post, os fãs do apresentador deixaram claro o quanto se divertiram e até se identificaram com a situação: “Sou assim também”, confessou uma. “Café de hotel é tudo de bom”, declarou outra.

“É assim mesmo. Me representa!”, escreveu mais uma seguidora.

‌



Confira o post abaixo:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.