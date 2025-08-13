Logo R7.com
Hoje em dia

Dr. Bactéria ensina truques práticos para a limpeza do banheiro no Hoje em Dia desta quinta-feira (14)

Público vai descobrir como manter o cômodo bem longe dos germes; saiba mais

Novidades|Do R7

O Dr. Bactéria explica como manter o cômodo bem longe dos germes no Hoje em Dia desta quinta (14) Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira (14) o programa Hoje em Dia recebe ao vivo o biomédico Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria.

Durante sua participação na revista eletrônica, o convidado vai mostrar o que se deve, ou não, fazer para manter o banheiro sempre limpo. O Dr. Bactéria também dará dicas e ensinará truques práticos para deixar o ambiente higienizado e livre dos germes.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30, sob comando de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.

