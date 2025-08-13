Dr. Bactéria ensina truques práticos para a limpeza do banheiro no Hoje em Dia desta quinta-feira (14)
Público vai descobrir como manter o cômodo bem longe dos germes; saiba mais
Nesta quinta-feira (14) o programa Hoje em Dia recebe ao vivo o biomédico Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria.
Durante sua participação na revista eletrônica, o convidado vai mostrar o que se deve, ou não, fazer para manter o banheiro sempre limpo. O Dr. Bactéria também dará dicas e ensinará truques práticos para deixar o ambiente higienizado e livre dos germes.
