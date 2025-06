Dr. Sproesser esclarece dúvidas sobre vírus do inverno no Hoje em Dia desta terça (17) Médico de família fala sobre prevenção e cuidados com as infecções respiratórias mais comuns no frio Novidades|R7 16/06/2025 - 16h24 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h24 ) twitter

Hoje em Dia esclarece dúvidas sobre os vírus do inverno nesta terça (17) Edu Moraes/RECORD

Nesta terça-feira (17) o Hoje em Dia apresenta mais uma edição do quadro Você e o Doutor, comandado ao vivo pelo médico de família Dr. Antônio Sproesser. O tema da vez é Vírus do Inverno, trazendo orientações importantes sobre a prevenção e o tratamento das infecções virais mais comuns durante os meses mais frios do ano.

Com a chegada do inverno, as temperaturas mais baixas e a redução da umidade do ar criam um ambiente propício para a circulação de vírus respiratórios como o influenza e o VSR (vírus sincicial respiratório). Essas doenças podem afetar qualquer pessoa, mas apresentam maior risco para crianças e idosos, exigindo atenção redobrada.

Durante o quadro, Dr. Sproesser vai esclarecer dúvidas do público e destacar os cuidados fundamentais para evitar o contágio, além de orientações para quem já está infectado e deseja evitar a transmissão para outras pessoas.

Não perca! O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 sob o comando de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.