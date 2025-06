Dr. Sproesser explica as diferenças entre artrite e artrose no Hoje em Dia desta terça (10) No quadro ‘Você e o Doutor’, médico fala sobre causas, prevenção e tratamentos das dores articulares que tendem a piorar no frio

Novidades|Do R7 09/06/2025 - 17h50 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share