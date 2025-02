Dr. Sprosser aborda os distúrbios do sono e suas consequências no Hoje em Dia desta terça (11) No quadro Você e o Doutor, o médico ensina que dormir bem pode melhorar a qualidade de vida Novidades|Do R7 10/02/2025 - 16h02 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h02 ) twitter

Antônio Sproesser fala sobre os distúrbios do sono Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia desta terça (11), recebe o médico de família Antônio Sproesser para um bate-papo, ao vivo, sobre os distúrbios do sono no quadro Você e o Doutor. Este tema é de extrema importância, pois, de acordo com a Associação Brasileira do Sono (ABS), cerca de 73 milhões de brasileiros sofrem de algum problema para dormir, o que afeta diretamente a qualidade de vida.

Durante o programa, Dr. Sproesser abordará os principais distúrbios do sono, como a insônia e a apneia, explicando os impactos negativos dessas condições na saúde geral. Ele também vai alertar sobre as sérias consequências que noites mal dormidas podem acarretar, como o comprometimento do sistema imunológico, aumento do risco de doenças cardíacas, entre outros problemas.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro na tela da RECORD.