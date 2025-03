Tem visita especial no refúgio do casal Power, Rafa Brites e Felipe Andreoli! A apresentadora do Hoje em Dia, Ticiane Pinheiro, foi até o interior de São Paulo para conhecer o sítio dos apresentadores da RECORD, e compartilhou alguns spoilers do que está por vir no quadro 'Tici Visita'; confira!

Reprodução/Instagram