Guga Rocha dá dicas práticas e fáceis no Hoje em Dia desta quarta (26) No quadro Truques de Cozinha, o chef ensina a preparar sorvete de doce de leite caseiro e trufa de chocolate saudável, além de mostrar como limpar a bancada sem desperdício de papel toalha Novidades|Do R7 25/02/2025 - 11h35 (Atualizado em 25/02/2025 - 11h53 ) twitter

Guga Rocha dá dicas práticas para o dia a dia na cozinha Antonio Chahestian/RECORD

No Hoje em Dia desta quarta (26), Guga Rocha vai trazer, no quadro Truques de Cozinha, dicas práticas e fáceis, que podem ser usadas no dia a dia da dona de casa. Ao lado de Renata Alves, o chef ensinará como preparar um delicioso sorvete de doce de leite caseiro, utilizando poucos ingredientes.

Além disso, Guga irá esclarecer se é necessário lavar o arroz antes de cozinhá-lo, e dará uma ideia super útil para improvisar uma boleira com tampa, ideal para armazenar bolos de forma segura.

Ele também ensinará um truque para limpar a bancada de forma eficiente, sem desperdiçar papel toalha, e compartilhará uma receita de trufa de chocolate saudável, feita com apenas três ingredientes.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.