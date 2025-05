Guga Rocha desvenda os mistérios do pastel de nata no Hoje em Dia desta quarta (21) No quadro Segredo da Receita, o chef mostra uma receita tradicional que mistura sabores, memórias e uma história de amor entre Brasil e Portugal Novidades|Do R7 20/05/2025 - 16h22 (Atualizado em 20/05/2025 - 16h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chef Guga Rocha conhece um pouco da culinária portuguesa Divulgação RECORD

Nesta terça-feira (21), o Hoje em Dia traz mais uma edição inédita do quadro Segredo da Receita, com o chef Guga Rocha desvendando os mistérios por trás de um dos doces mais famosos do mundo: o pastel de nata.

A confeitaria portuguesa é mundialmente reconhecida, e uma das principais estrelas é o pastel de nata! Esta iguaria é o resultado do casamento perfeito entre a massa folhada crocante e um creme de ovos cremoso e delicado.

Guga Rocha foi conhecer um lugar que também nasceu de uma combinação especial: a história de amor entre um português e uma brasileira. Fábio Gonçalves veio morar no Brasil por causa de Wivy Leiso e trouxe na bagagem uma receita de família que se transformou no maior sucesso da quituteira do casal.

O chef vai descobrir o que torna esse doce tão especial, e claro, revelar qual é o segredo por trás dessa delícia que conquista todo mundo.

Não perca! O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10h às 11h50, nas telonas da RECORD.