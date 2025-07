Guga Rocha explora a culinária nórdica no quadro ‘Segredo da Receita’ durante o Hoje em Dia desta quarta (2) Chef visita restaurante escandinavo em São Paulo e aprende a fazer o “bigoto”, versão viking do risoto Novidades|R7 01/07/2025 - 16h17 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h17 ) twitter

Chef Guga Rocha viaja para o norte europeu a fim de experimentar o sabores nórdicos DIVULGAÇÃO/ RECORD

Nesta quarta-feira (2), o Hoje em Dia exibe o quadro Segredo da Receita, comandado por Guga Rocha. Desta vez, o chef realiza uma viagem pelos sabores marcantes da culinária nórdica, direto do norte da Europa.

A Escandinávia — região que abrange países como Suécia, Noruega, Islândia, Finlândia e Dinamarca —pode estar a cerca de 13 mil quilômetros de distância, mas Guga Rocha encontrou um pedacinho desse universo aqui mesmo, em São Paulo.

O chef visitou um restaurante especializado na gastronomia escandinava e aprendeu a preparar o “bigoto”, uma versão do clássico risoto, com influências medievais e um toque viking. Enquanto prepara a receita, Guga compartilha curiosidades culturais e sabores diferentes, numa sugestão simples de fazer e que cai super bem no almoço.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30, na tela da RECORD. O programa é apresentado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.