Guga Rocha prepara clássica receita de torta de limão no quadro Receita do Chef Ao lado de Renata Alves, ele ensina os segredos para garantir o sucesso da sobremesa Novidades|Do R7 11/02/2025 - 15h42 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao lado de Renata Alves, Guga compartilha os segredos de uma sobremesa irresistível: torta de limão Reprodução/RECORD

No Hoje em Dia desta quarta-feira, (12), o chef Guga Rocha vai preparar uma receita deliciosa e muito apreciada pelos amantes de doces no quadro Receitas do Guga: a clássica torta de limão. Ao lado de Renata Alves, Guga compartilha os segredos dessa sobremesa irresistível, ensinando como fazer uma massa crocante, um creme de limão suave e um merengue no ponto certo.

Durante o preparo, ele dá dicas especiais para garantir o sucesso em cada etapa. O chef começa mostrando como fazer a massa perfeita e a base crocante que dá o toque especial ao prato.

Em seguida, Guga ensina a preparar o creme de limão com a consistência ideal e o sabor equilibrado. Para finalizar, ele revela como atingir o ponto exato do merengue, com a textura leve e o sabor doce, que combina perfeitamente com a acidez do limão.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

‌



A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Sem ideia de como deixar o cardápio mais refrescante no verão? Confira algumas receitas práticas e rápidas do chef Guga Rocha que podem ajudar a enfrentar o calor com muito sabor Sem ideia de como deixar o cardápio mais refrescante no verão? Confira algumas receitas práticas e rápidas do chef Guga Rocha que podem ajudar a enfrentar o calor com muito sabor