Guga Rocha revela a história e os sabores da pamonha no Hoje em Dia desta quarta (7) No quadro Segredo da Receita, o chef visita uma tradicional pamonharia de São Paulo e mostra o passo a passo no preparo desta iguaria genuinamente brasileira Novidades|Do R7 06/05/2025 - 13h56 (Atualizado em 06/05/2025 - 13h56 )

Guga Rocha visita uma tradicional pamonharia em São Paulo e mostra o passo a passo no preparo da pamonha Divulgação/RECORD

O Hoje em Dia desta quarta (7), exibe uma edição inédita do quadro Segredo da Receita, comandado pelo chef Guga Rocha. O destaque do episódio é uma iguaria tipicamente brasileira, cheia de história e sabor: a pamonha.

Guga vai apresentar curiosidades sobre essa receita tradicional de origem indígena que atravessou gerações e ganhou diferentes versões em diversas regiões do país. Entre elas, estão as principais diferenças entre a pamonha de Goiás e a de São Paulo – desde os ingredientes até os modos de preparo –, revelando como a cultura local influencia diretamente no sabor final do prato.

Durante o quadro, Guga visita uma tradicional pamonharia em São Paulo, comandada pela carismática Dona Ziza, que compartilha o segredo por trás da receita que transformou sua vida. O que começou como uma simples preparação caseira se tornou um verdadeiro sucesso, levando Dona Ziza a abrir seu próprio negócio e conquistar uma clientela fiel com o sabor irresistível de sua pamonha.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.