Hoje em Dia aborda TDAH no quadro ‘Você e o Doutor’ desta terça (15) Dr. Antônio Sproesser mostrará os sintomas, diagnóstico e tratamentos para o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade

14/07/2025 - 16h14

