Hoje em Dia alerta sobre a importância das vitaminas e os problemas que a falta delas pode causar nesta terça (12) O médico Antônio Sproesser detalha o tema e explica quais as principais fontes destes compostos essenciais o organismo Novidades|Do R7 11/08/2025 - 17h09 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h09 )

Dr. Antonio Sproesser explica quais as principais fontes destes compostos essenciais para o bom funcionamento do organismo Edu Moraes/RECORD

Nutrientes importantes para o bem-estar geral do corpo, as vitaminas são complexos que atuam nas mais variadas funções do organismo. E é sobre isso que o médico de família, Antônio Sproesser, fala nesta terça-feira (12) no quadro Você e o Doutor, no programa Hoje em Dia.

Dr. Sproesser explica por que elas são essenciais para o desenvolvimento e funcionamento adequado do corpo. O médico também detalha quais são nossas principais fontes de vitaminas, e alerta para os problemas que a falta delas pode causar e o que fazer em caso de deficiência.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.