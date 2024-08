Hoje em Dia celebra dezenove anos no ar com estreia do quadro Batalha das Receitas na próxima quarta (7) Nova atração será comandada por Renata Alves e Guga Rocha, com participação de chefs convidados a cada episódio; saiba mais! Novidades|Do R7 01/08/2024 - 16h58 (Atualizado em 01/08/2024 - 16h58 ) ‌



Juntos, o chef e a apresentadora prometem muita emoção na cozinha RECORD/Edu Moraes

Em agosto, mês em que completa 19 anos no ar, o Hoje em Dia só tem a comemorar. Mantendo o segundo lugar isolado na audiência desde 2020, o programa, comandado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, celebra a data com a estreia, na próxima quarta (7), com o quadro Batalha das Receitas, que promete trazer ainda mais sabor e entretenimento para as manhãs da RECORD!

A nova atração será uma competição gastronômica, apresentada por Renata Alves e Guga Rocha, além de contar com a participação de um chef especialista convidado a cada episódio. “Estou muito ansiosa para a estreia. O quadro terá participações de grandes chefes convidados, mas as pessoas que cozinham são pessoas comuns, com histórias do dia a dia divertidas e de superações. E, como não poderia faltar, as receitas serão maravilhosas e muito saborosas com um tema diferente a cada semana. E o mais importante é que eu me identifico muito com o Guga, pois falamos a mesma língua e nos damos muito bem, é visível o tempero que existe entre nós”, afirma Renata Alves.

Para o chef Guga Rocha, este quadro é diferente de tudo o que já viu na televisão e acrescenta: “É extremamente bem criado, com muita emoção, humor e competição no mais alto nível. Estar ao lado da minha querida amiga Renata é um grande prazer, porque realmente temos uma química ótima. Temos um senso de humor bem parecido, o que ajuda bastante, e nos emocionamos muito com as histórias, cheias de superação e vitórias que estão neste quadro”.

O formato do quadro envolve duas duplas, compostas por familiares ou amigos, que irão competir para ver quem faz a melhor receita temática. Após a degustação, o chef convidado avaliará os pratos, sem saber quem os preparou, com base na aparência e no sabor. A dupla vencedora receberá um prêmio de R$ 10 mil.

No primeiro episódio, o desafio proposto é sabor nordestino. Os competidores precisarão preparar uma receita típica da região, designada pelo chef Rafael Spencer, que será o responsável por degustar e decidir qual dupla levará a melhor. Em seguida, eles encaram o Desafio do Chef, em que irão escolher outro prato para a etapa final. Cada equipe terá 30 minutos, cronometrados, para finalizar a tarefa.

Acompanhe o Hoje em Dia para ficar por dentro do Batalha das Receitas e muito mais. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.