Hoje em Dia estreia a segunda temporada do Batalha de Receitas nesta quarta (30) Renata Alves e Guga Rocha comandam o quadro gastronômico que dá R$ 10 mil aos vencedores Novidades|Do R7 28/07/2025 - 12h24 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chef Guga Rocha e Renata Alves apresentam o quadro Batalha de Receitas Edu Moraes/RECORD

A competição gastronômica mais divertida das manhãs está de volta! No dia 30 de julho, o quadro Batalha das Receitas estreia uma nova temporada no Hoje em Dia. Sob o comando de Renata Alves e Guga Rocha, a atração ganha um tempero especial: em cada episódio, duas duplas formadas por um famoso e um parente ou amigo, se enfrentam em provas que misturam sabor, criatividade e tempo.

Na estreia, o time azul terá a influenciadora Natália Deodato e sua mãe, Dona Daniela. Já o time laranja traz a Miss Brasil 2017 Monalysa Alcântara ao lado do marido, o empresário Emídio Fernandes.

O tema do primeiro episódio é a culinária mineira, famosa por seus sabores marcantes e variedade de ingredientes. A chef Andreza Luiza, que entende muito desse assunto, propõe um desafio que exige atenção: fazer um pão de queijo com exatamente 40 gramas em oito minutos.

No total, serão quatro episódios, exibidos sempre às quartas-feiras. A cada semana, os participantes encaram um chef convidado que tem a missão de avaliar os pratos às cegas, sem saber quem cozinhou o quê, considerando apenas aparência e sabor.

‌



A dinâmica da disputa é dividida em duas etapas. A primeira é o Desafio do Chef, em que os participantes preparam o mesmo prato sugerido pela chef convidada. Quem se destaca nessa fase escolhe uma das três vantagens estratégicas do cardápio para utilizar na etapa seguinte, o Desafio Final. Nessa segunda prova, cada dupla escolhe uma nova receita relacionada ao tema do dia e tem 60 minutos para concluir o preparo. A vantagem conquistada anteriormente pode ser decisiva nesse momento. A equipe com melhor desempenho leva para casa o prêmio de 10 mil reais.

Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.