Hoje em Dia exibe o quadro ‘Você e o Doutor’ sobre diabetes nesta terça (26) Dr. Antônio Sproesser fala ao vivo sobre as complicações da doença e como manter o controle Novidades|Do R7 25/08/2025 - 16h09 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dr. Antônio Sproesser fala ao vivo sobre as complicações da diabete no Hoje em Dia desta terça (26) Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia desta terça-feira (26) exibe o quadro Você e o Doutor com um tema muito importante: o diabetes, doença que já atinge mais de 16 milhões de brasileiros. Um dado preocupante é que uma em cada três pessoas nem sabe que convive com a doença, aumentando o risco de complicações graves.

Comandado ao vivo pelo médico de família Dr. Antônio Sproesser, o quadro vai mostrar como identificar os sinais do diabetes e explicar as principais consequências quando a doença não é tratada corretamente. Ele também vai dar orientações práticas para controlar a doença, incluindo cuidados diários, esportes, hábitos de alimentação e acompanhamento médico regular.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira às 9h35, sob comando de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.