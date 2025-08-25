Hoje em Dia exibe o quadro ‘Você e o Doutor’ sobre diabetes nesta terça (26)
Dr. Antônio Sproesser fala ao vivo sobre as complicações da doença e como manter o controle
O Hoje em Dia desta terça-feira (26) exibe o quadro Você e o Doutor com um tema muito importante: o diabetes, doença que já atinge mais de 16 milhões de brasileiros. Um dado preocupante é que uma em cada três pessoas nem sabe que convive com a doença, aumentando o risco de complicações graves.
Comandado ao vivo pelo médico de família Dr. Antônio Sproesser, o quadro vai mostrar como identificar os sinais do diabetes e explicar as principais consequências quando a doença não é tratada corretamente. Ele também vai dar orientações práticas para controlar a doença, incluindo cuidados diários, esportes, hábitos de alimentação e acompanhamento médico regular.
